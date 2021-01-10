10 Ocak Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün yapılan testler sonucu 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. 176 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki gelişmelerin derlendiği tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün de vaka sayılarındaki düşüş devam etti

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi.

1017 kişinin ise semptom gösteren hasta oldukları belirlendi.

Diğer yandan tedavi altındaki 8 bin 103 kişi iyileşirken 176 kişi yaşamını yitirdi.

"TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM"

Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." notuyla yaptı.