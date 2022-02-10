10 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 98 BİN 602

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 450 bin 44 korona testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İKİNCİ DOZ ORANLARI DÜŞÜK İLLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." notuyla paylaştı.