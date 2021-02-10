10 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 135 bin 867 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363'e ulaştı.

8 BİN 642 VAKA

Yapılan testler sonucu 8 bin 642 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 903 oldu.

95 KİŞİ VEFAT ETTİ

95 vatandaşımızın da yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 27 bin 93'e yükseldi.