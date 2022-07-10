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    10 Temmuz Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 10 Temmuz Salı gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 10.07.2022 - 10:27
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    10 Temmuz Pazar güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Temmuz Pazar 2022 piyasalardaki son durum...

    10 Temmuz dolar ve euro ne kadar?

    10 Temmuz 2022 bugün 1 dolar kuru 17,29 TL'dir. 1 dolar alış fiyatı 17,26 TL iken, 1 dolar satış fiyatı 17,29 TL'dir.


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