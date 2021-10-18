10 ülke Osman Kavala için tahliye istedi

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD dahil 9 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan ortak paylaşımda, Osman Kavala'nın 4 yıldır tutuklu olmasının Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğü ileri sürüldü.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundular.

''OSMAN KAVALA'NIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI İÇİN TÜRKİYE'YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ''

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklanan duyuru şöyle:

''Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz.''





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SERT YANIT

ABD deskekli ortak çağrıya ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez." dedi.