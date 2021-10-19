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    10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

    10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

    ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.10.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 01:10
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    ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ortak bir çağrı yayınladı.

    10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİNDEN OSMAN KAVALA ÇAĞRISI

    4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

    10 ülkenin Ankara daki büyükelçileri Dışişleri ne çağrıldı #1

    BÜYÜKELÇİLER DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

    ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

    Büyükelçilerin, sabah Bakanlıkta olmaları bekleniyor.

    10 ülkenin Ankara daki büyükelçileri Dışişleri ne çağrıldı #2

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