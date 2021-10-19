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    10 ülkenin diplomatik misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'nda

    Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.
    • AA
    • 19.10.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:34
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    10 ülkenin diplomatik misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'nda

    ABD Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

    Skandal çağrıya ise Almanya ve Fransa gibi toplam 10 ülke büyükelçisinden destek gelmişti.

    Bunun üzerine; ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrıldı.

    DİPLOMATİK MİSYON ŞEFLERİ BAKANLIKTA

    Sabah saatlerinde Bakanlığa gelen diplomatik misyon şefleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı görüşecek.

    Görüşmede, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına duyulan rahatsızlığın ve tepkinin iletilmesi öngörülüyor.

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