10 yıl sonra ilk: Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye güven mektubu sundu Türkiye ile Mısır'ın uzun yıllardır zayıflayan ilişkileri yeniden güçlendirilmeye çalışırken, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye bugün güven mektubunu takdim etti.

ANKA

Türkiye ve Mısır arasındaki soğuk rüzgarlar sona erdi...

2013 yılında ilişkileri sekteye uğrayan iki ülke arasındaki buzlar, 10 yıl sonra erimeye başladı.

Karşılıklı büyükelçi atandı

Türkiye ile Mısır, diplomatik ilişkileri geliştirmek için temaslarını artırmış, 4 Temmuz'daki açıklamada ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılmıştı.

İki ülke 10 yıl sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.

Kararla, Mısır Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen atandı.

Büyükelçi güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olan ve 22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Kahire Büyükelçisi olarak atanan Salih Mutlu Şen, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye güven mektubunu sundu.

Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdel Fattah El-Sisi’ye bugün güven mektubunu sunmuştur" denildi.

Mısırlı büyükelçi de sunmuştu

Şen, 27 Ağustos 2023 tarihinde güven mektubunun örneğini Mısır Dışişleri Protokol Şefi Büyükelçi Nabil Habashi'ye sunmuştu.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy ise 27 Eylül 2023 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.