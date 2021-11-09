Benzine indirim yolda

Perşembe gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar benzin fiyatı artışlarını etkilerken, son olarak indirim haberi geldi.

30 KURUŞLUK İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatında 30 kuruş civarı indirim uygulanacak.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN LİTRE FİYATI

Benzine ekim ayında 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Art arda gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.

Son indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olmuştu. İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansımıştı.