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    100'üncü yıl marşı için geri sayım

    100'üncü yıl marşı için geri sayım

    Çekmeköy Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'na yoğun katılım var.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 17:30
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    Birçok alanda yeniliklere ve başarılara imza atan Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına da çok özel bir şekilde hazırlanıyor.

    Bunlardan biri de ülkenin başarılarını, tarihini, kültürünü, birlik ve bütünlüğünü anlatan bir “Yüzüncü Yıl Marşı” hazırlanması.

    Bu konuda harekete geçen kurum ise Çekmeköy Belediyesi oldu.

    PROJENİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen proje sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Marşı hazırlanacak. Projenin en büyük özelliği ise marşın halk tarafından hazırlanacak olması.

    2 yıla yakın bir süre devam eden hazırlıkların ardından 1 Temmuz 2021 tarihinde, İstanbul Küçüksu Kasrı’nda muhteşem bir tanıtım toplantısıyla projeye başlandı.

    Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, böyle bir yarışmayı düzenledikleri için heyecanlı olduklarını söylerken, tarihimizi anlatan çok güzel bir eseri Türk halkına armağan etmek istediklerini ifade etti.

    100 üncü yıl marşı için geri sayım #1

    HALKTAN BÜYÜK İLGİ VAR

    1 Temmuz’dan itibaren şiirlerin toplanmaya başladığı projeye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Toplam ödülün 400 bin lira olduğu yarışmaya, projenin web sitesi üzerinden katılım sağlanabiliyor.

    www.yuzuncuyilmarsi.com adresi üzerinden vatandaşlar eserlerini göndererek yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

    100 üncü yıl marşı için geri sayım #2

    İLK 100 ESER BESTEYE AÇILACAK

    Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen yarışmaya katılan eserler, ön seçici kurul ve seçici kurul tarafından değerlendirilerek puanlanacak. Dereceye giren ilk 100 eser, bestelenebilir olarak halka duyurulacak. Projenin ikinci aşaması ise bestecilerin katılımına açılacak. 10 Aralık’ta başlayacak bu süreçte besteciler, isterlerse ilk 100 eserden seçim yaparak beste yapacak, isterlerse de şiir aşamasına katılmadıkları eserlerini bestelenmiş olarak seçici kurulun değerlendirmesine sunacak.

    Bestelenebilir olarak açıklanan 100 eser, proje sonunda basılı hale getirilerek bir hatıra eseri ortaya çıkmış olacak.

    PROJE TAKVİMİ AÇIKLANDI

    1 Temmuz’da başlayan şiir başvuruları, 29 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Dereceye giren 100 eser, 10 Aralık’ta düzenlenecek yarı finalde açıklanacak ve bestecilerin katılabileceği aşama başlayacak. 19 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek beste başvurularının ardından Türkiye’nin Yüzüncü Yıl Marşı, 23 Eylül 2022 günü açıklanacak.

    100 üncü yıl marşı için geri sayım #3

    17 KİŞİLİK SEÇİCİ KURULDA DEV İSİMLER VAR

    Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği “Yüzüncü Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” seçici kurulunda alanlarında uzman, Türkiye’nin sevdiği ve çok yakından tanıdığı isimler var.

    17 kişiden oluşan seçici kurul şu isimler yer alıyor;

    Sanatçı Özdemir Erdoğan

    TV programcısı Pelin Çift

    Besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl

    Tarihçi akademisyen Tufan Gündüz

    Söz yazarı Aşkın Tuna

    Müzisyen ve besteci Aydın Sarman

    Besteci ve söz yazarı Azerin

    Şair Cahit Koytak

    Müzik prodüktörü Cengiz Erdem

    Sosyolog Erol Erdoğan

    Besteci Garo Mafyan

    Edebiyatçı akademisyen Hayati Develi

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan

    Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt

    Edebiyatçı Sibel Eraslan

    Sanatçı Tuluyhan Uğurlu

    Besteci ve müzisyen Yücel Arzen

    100 üncü yıl marşı için geri sayım #4

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