100'üncü yıl marşı için geri sayım

Çekmeköy Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'na yoğun katılım var.

Birçok alanda yeniliklere ve başarılara imza atan Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına da çok özel bir şekilde hazırlanıyor.

Bunlardan biri de ülkenin başarılarını, tarihini, kültürünü, birlik ve bütünlüğünü anlatan bir “Yüzüncü Yıl Marşı” hazırlanması.

Bu konuda harekete geçen kurum ise Çekmeköy Belediyesi oldu.

PROJENİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen proje sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Marşı hazırlanacak. Projenin en büyük özelliği ise marşın halk tarafından hazırlanacak olması.

2 yıla yakın bir süre devam eden hazırlıkların ardından 1 Temmuz 2021 tarihinde, İstanbul Küçüksu Kasrı’nda muhteşem bir tanıtım toplantısıyla projeye başlandı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, böyle bir yarışmayı düzenledikleri için heyecanlı olduklarını söylerken, tarihimizi anlatan çok güzel bir eseri Türk halkına armağan etmek istediklerini ifade etti.

HALKTAN BÜYÜK İLGİ VAR

1 Temmuz’dan itibaren şiirlerin toplanmaya başladığı projeye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Toplam ödülün 400 bin lira olduğu yarışmaya, projenin web sitesi üzerinden katılım sağlanabiliyor.

www.yuzuncuyilmarsi.com adresi üzerinden vatandaşlar eserlerini göndererek yarışmaya katılım sağlayabiliyor.

İLK 100 ESER BESTEYE AÇILACAK

Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen yarışmaya katılan eserler, ön seçici kurul ve seçici kurul tarafından değerlendirilerek puanlanacak. Dereceye giren ilk 100 eser, bestelenebilir olarak halka duyurulacak. Projenin ikinci aşaması ise bestecilerin katılımına açılacak. 10 Aralık’ta başlayacak bu süreçte besteciler, isterlerse ilk 100 eserden seçim yaparak beste yapacak, isterlerse de şiir aşamasına katılmadıkları eserlerini bestelenmiş olarak seçici kurulun değerlendirmesine sunacak.

Bestelenebilir olarak açıklanan 100 eser, proje sonunda basılı hale getirilerek bir hatıra eseri ortaya çıkmış olacak.

PROJE TAKVİMİ AÇIKLANDI

1 Temmuz’da başlayan şiir başvuruları, 29 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Dereceye giren 100 eser, 10 Aralık’ta düzenlenecek yarı finalde açıklanacak ve bestecilerin katılabileceği aşama başlayacak. 19 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek beste başvurularının ardından Türkiye’nin Yüzüncü Yıl Marşı, 23 Eylül 2022 günü açıklanacak.

17 KİŞİLİK SEÇİCİ KURULDA DEV İSİMLER VAR

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği “Yüzüncü Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” seçici kurulunda alanlarında uzman, Türkiye’nin sevdiği ve çok yakından tanıdığı isimler var.

17 kişiden oluşan seçici kurul şu isimler yer alıyor;

Sanatçı Özdemir Erdoğan

TV programcısı Pelin Çift

Besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl

Tarihçi akademisyen Tufan Gündüz

Söz yazarı Aşkın Tuna

Müzisyen ve besteci Aydın Sarman

Besteci ve söz yazarı Azerin

Şair Cahit Koytak

Müzik prodüktörü Cengiz Erdem

Sosyolog Erol Erdoğan

Besteci Garo Mafyan

Edebiyatçı akademisyen Hayati Develi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt

Edebiyatçı Sibel Eraslan

Sanatçı Tuluyhan Uğurlu

Besteci ve müzisyen Yücel Arzen