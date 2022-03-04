100. yıl marşı yarışmasında seçilen 100 şiir açıklandı

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği “100. Yıl Marşı Şiir ve Beste Yarışması” organizasyonunda yarı final Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, yarışmaya gönderilen eserlerden ilk 100’e giren şiirler dün akşam ödüllerini aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz dışında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Malik Ejder Batur ve Gıyasettin Gergin, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ,Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnce Elçi, Ak Parti İlçe Başkanı Akın İlhan, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy Müftüsü Muhammed Suiçmez, belediye meclis üyeleri, muhtarlar sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler ve binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye’nin 81 ili ve Dünyanın 14 farklı ülkesinden gelen 2 bin 259 şiir, ilk olarak ön seçici kurul, ardından da seçici kurulun değerlendirmelerine tabi tutuldu. Değerlendirmeler sonucunda ilk 100’e giren eserler belirlenerek ödülleri takdim edildi.

BESTE YARIŞMASINA SON BAŞVURU 16 EYLÜL 2022

“100. Yıla 100 şiir” sloganıyla yapılan ilk etapta dereceye giren 100 şiir bestecilere açıldı. 16 Eylül 2022 tarihine kadar besteciler yarışmaya katılabilecek. Bu etapta besteciler, dilerse seçilen ilk 100 şiirden birini besteleyebileceği gibi, farklı bir şiiri marş formatında besteleyerek de yarışmaya dahil olabilecek.

ŞİİRLER PRESTİJ KİTAPTA TOPLANDI

Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren 100 şiir, Çekmeköy Belediyesi tarafından hazırlanan prestij kitapta da toplandı. Gelecek nesillere armağan etmek üzere hazırlanan kitap, devlet kurumlarına, kütüphanelere gönderilerek halkın ulaşmasına olanak sağlanacak.

ŞİİRLER BESTECİLERE AÇILDI

İlk 100’e giren şiirler, incelemek isteyen bestecilerin de erişimine açıldı. Projenin web sitesi olan www.yuzuncuyilmarsi.com adresine giren besteciler, şiirlere ulaşarak inceleme fırsatına da kavuştu.

100. yıl marşı yarışmasında seçilen 100 şiiri okumak için tıklayın

ALANINDA UZMAN İSİMLER PROJENİN SEÇİCİ KURULUNDA

100. Yıl Marşı için oluşturulan seçici kurulda kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış, Türkiye’nin yakından tanıdığı birçok isim yer alıyor.

TV programcısı Pelin Çift, besteci Sinan Akçıl, edebiyatçı Hayati Develi, şair Cahit Koytak, yazar Sibel Eraslan, sanatçı Azerin, besteci ve aranjör Garo Mafyan, söz yazarı Aşkın Tuna, sanatçı Özdemir Erdoğan, besteci Yücel Arzen, prodüktör Cengiz Erdem, tarihçi Tufan Gündüz, müzisyen Tuluyhan Uğurlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sosyolog Erol Erdoğan ve besteci ve söz yazarı Aydın Sarman 100. Yıl marşını seçecek seçici kurul üyelerini oluşturuyor.