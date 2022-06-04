1000 Ahıska Türkü aile Türkiye'ye kabul edilecek

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla başta Ukrayna olmak üzere eski Sovyet coğrafyasında yaşayan Ahıska Türkleri iskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen 180 Ahıska Türkü kafileler halinde Elazığ'a getirilmişti.

Ahıska Türklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türklerinden en zor durumda olanlardan başlamak üzere 1000 aile, bu yıl iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilecek.

"İskanlı göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecekler"

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna başta olmak üzere eski Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerde bulunan Ahıska Türkü soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden, en zor durumda olanlardan başlamak üzere, 2022 yılında 1000 ailenin iskanlı göçmen olarak Türkiye'ye kabul edilmesine 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Öte yandan; Elazığ'da 55 konteynere yerleştirilen 180 kişi için sıcak yemek ikramı, sağlık ocağı, kafeterya, internet erişimi, cami, anasınıfı, oyun parkı, mobil market, çamaşırhane ve psikososyal merkez ile birçok imkan sağlanıyor.



