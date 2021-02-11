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1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuç sorgulama

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuç sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan 1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?