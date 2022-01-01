1 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıkarken 145 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 36 BİN 731

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 027 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıkarken, 145 kişi ise hayatını kaybetti.

KOCA, MASKEYLE İLGİLİ UYARDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir."