Okullarda koronavirüs çıkarsa ne olacak? Sağlık Bakanlığı okul rehberi hazırladı

Aylardır uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci yarın yüz yüze eğitime kademeli olarak geçişin adımını atacak. Peki okulda bir öğrenci ya da öğretmende virüs tespit edildiğinde ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre 12 Ekim yani yarın belirli sınıf düzeyindeki öğrenciler uzunca bir sürenin ardından eğitimlerine yüz yüze şeklinde devam edecek. Sağlık Bakanlığı, okulda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda ne yapılacağı konusunda rehber hazırladı.

BİR ÖĞRENCİDE VİRÜS ÇIKARSA NE OLACAK?

Sınıfta bir öğrencide virüs çıkarsa eğitim devam edecek. Öğrenciler ve öğretmen 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde 2 kez ateş ölçümüyle takip edilecek. Bu sınıf, diğer sınıflardan farklı zamanlarda teneffüse çıkacak.Belirti gösterenler sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci ve öğretmen okula devam edecek. Aksi durumda vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENDE POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde, öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

SERVİSLERDE POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?

Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,



Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve

gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.



Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya

devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.



Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.



Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.