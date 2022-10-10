Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede alınan kararları açıkladı.

"İktisatçılar ile yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye, üretim ve istihdam odaklı ekonomi programıyla, her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyanın önünde gitmektedir." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasakçı zihniyet hala pusuda bekliyor"

CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen başörtüsü konusunda tarihi bir çağrı yaptık.

Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerde kanayan yaralardan olan başörtüsü sorunlarını tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın tekrar gündeme getirmesiyle bize başörtüsü konusunda yasakçı zihniyetin hala pusuda beklediğini gösterdi.

Biz de madem konu yeniden gündeme geldi, meselenin çözümünü doğrudan anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Arkadaşlarımıza, bu düzenleme temelinde aile kurumunu güçlendirmesi de içerek daha kapsamlı bir anayasa değişikliği talimatı verdik.

Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz.

"Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık"

Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla alevi-bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini, beklentilerini tespit ettik. Bunlardan, idari tasarrufla, hemen çözülebilecek olanları valiliklerimiz ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi - Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

Tarihsel süreklilik içinde kullandıkları vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan alevi-bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek.





"Türkiye, tedbirler önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir"

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye uzunca süredir maruz kaldığı saldırı ve tuzakların etkisiyle tedbirleri önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir.

"Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirdik"

Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bölgedeki diğer kaoslara karşı korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside çifte standart ve haksızlıklar yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirmemizi sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz. Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına altık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece. Son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerle ortaya çıkmasını hatırlatmak istiyorum. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi canlı tutuyoruz. Türkiye'nin cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne atıfla sembolleştirdiğimiz 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasındaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 bin konutu 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz VİDEO

Sosyal konuta 7,2 milyon başvuru

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır. Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.





"Tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek"

Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz. Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere ve esnafa müjde VİDEO

Esnafa kredi kampanyası

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoıruz. Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Tanap'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu. Ülkemizin sınır güvenliği, milletimizin huzuru önceliklerimizin en başında yer almaktadır. TSK; Emniyet, Jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, diplomatik kanallarımızla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütü yönetiicilerini nerede bulursak orada imha ediyoruz. Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz. Yarın ülkemizin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağız. Ardından Astan'ya ziyaretimiz olacak. Cuma günü Zeytinburnu millet bahçesini hizmete açtıktan sonra Türkiye Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını Dolmabahçe'de icra edeceğiz. Cumartesi günü inşallah Diyarbakırlı kardeşlerimizle hasret giderip, kültür yürüyüşünü yapacağız."















