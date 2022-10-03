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    Fırat Kalkanı bölgesinde sözde yöneticinin içinde bulunduğu 7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 03.10.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 12:20
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    Fırat Kalkanı bölgesinde sözde yöneticinin içinde bulunduğu 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor...

    Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla teröriste geçit vermeyen güvenlik güçleri, hain teröristlerin saldırı girişimini de engelliyor.

    MSB duyurdu

    Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden iyi haberler geldi.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haberi, "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" sözleriyle duyurdu.

    "7 terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde sözde yöneticinin içinde bulunduğu 7 terörist öldürüldü #1


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