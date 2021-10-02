İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik olarak açıklandı.

Türkiye, koronavirüs vaka sayısında artışa geçti.

4 ay öncesine kadar 5 binlere kadar gerileyen vaka sayısı, Eylül itirabıyla adeta pik yaptı.

Virüs kaynaklı ölüm oranları da fazlasıyla yükseldi.

1 HAFTALIK VAKA SAYISI

Hemen hemen her platformda aşının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, belirtilen haftada vaka sayısı en çok Zonguldak'ta arttı.

KIRŞEHİR, DÜZCE, BURSA...

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik’ten oluştu.

Bakan Koca, “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Tedbirler vazgeçilmez.” dedi.

İNSİDANS NEDİR?

Risk altındaki sağlam kişilerin belirli sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüt.

Belirli bir toplumda belirli bir sürede saptanan yeni vaka sayısının o toplumun yıl ortasındaki nüfusuna veya risk altındaki kişi sayısına bölünmesi ile elde edilir.