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    MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine saldırı gerçekleştiren 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 12:24
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    MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdüyor.

    Son olarak Barış Pınarı bölgesine saldırı gerçekleştirildiği, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

    Teröristlerin saldırı girişimine karşılık verildiğini açıklayan MSB, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

    "4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

    MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi #1


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