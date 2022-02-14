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- MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı gerçekleştiren 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 12:12
- Güncelleme : 14.02.2022 - 12:24
Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdüyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesine saldırı gerçekleştirildiği, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.
Teröristlerin saldırı girişimine karşılık verildiğini açıklayan MSB, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
"4 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.