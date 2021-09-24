11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayısı

Fahrettin Koca, 11-17 Eylül Türkiye'nin illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Haftalık verilere göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük korona verilerinin ardından illere göre haftalık verileri de açıkladı.

Koca'nın paylaştığı haritaya göre Trabzon 538,61'lik oranla zirveye yerleşti.

En yüksek vaka sahibi iller arasında Rize, Malatya, Elazığ, Trabzon'u takip eden şehirler oldu.

Vaka oranlarının en düşük olduğu şehirler ise Muğla, Aydın, Van, Şırnak oldu.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Fahrettin Koca, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.







