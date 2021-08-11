11 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 27 bin 356 yeni vaka tespit edilirken, 128 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 356

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 80 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 42 milyon 944 bin 623, 2. doz uygulanan aşı miktarı 31 milyon 186 bin 864, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 179 bin 875 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 80 milyon 311 bin 362.

BAKAN KOCA: ARTIK AŞI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun."

