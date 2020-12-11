11 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 226 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin güncel veri tablosunu paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün, 32 bin 106 kişi daha koronavirüse yakalandı.

5 bin 607 kişide ise semptom saptandı.

VEFAT SAYISI 15 BİN 977 OLDU

Hastanede tedavi altındaki 5 bin 516 kişi sağlığına kavuşurken son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yenilerek yaşamını yitirenlerin sayısı 15 bin 977'ye çıktı.

"AĞIR HASTA SAYISININ ARTIŞ HIZI DURAĞANA YAKLAŞTI"

Öte yandan Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu, "Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu." notuyla paylaştı.