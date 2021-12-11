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- 11 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
11 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 19 bin 255 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemine vurgu yaparak, aşılı kişilerin Covid-19'u daha hafif geçirdiğini söyledi.
- AA & Ensonhaber
- 11.12.2021 - 19:33
- Güncelleme : 11.12.2021 - 22:37
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 561
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 kişi ise hayatını kaybetti.
"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!"