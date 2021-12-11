11 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 19 bin 255 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemine vurgu yaparak, aşılı kişilerin Covid-19'u daha hafif geçirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 561

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!"