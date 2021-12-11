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    11 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 19 bin 255 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemine vurgu yaparak, aşılı kişilerin Covid-19'u daha hafif geçirdiğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.12.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 22:37
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    11 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 561

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıkarken, 191 kişi ise hayatını kaybetti.

    "AŞININ SONUÇLARI ORTADA"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!"

    11 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN11 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #2

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