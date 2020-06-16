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- 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı
11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı
Hatay Valiliği, "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." açıklamasını yaptı.
- AA
- 16.06.2020 - 15:02
Hatay Valiliği, "11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." açıklamasını yaptı.
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