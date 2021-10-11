11 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

11 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 11 Ekim Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar geçtiğimiz haftayı 8,90 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar cuma 8,90 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma gününü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

11 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 8,9420 liradan, euro ise 10,3550 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 8,94 liradan alınan dolar 8,9420 liradan, 10,3530 liradan alınan euro ise 10,3550 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,93 liradan, euro ise 10,33 liradan satılmıştı.