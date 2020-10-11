11 Ekim Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 294 bini geçti. Virüs son 24 saatte 59 can aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1502 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1212 kişi sağlığına kavşurken 59 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ 1411"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." notuyla yaptı.