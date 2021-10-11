11 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 563 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN 563

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 112 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 565 bin 515, 2. doz uygulanan aşı miktarı 46 milyon 435 bin 265, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 775 bin 920 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 112 milyon 666 bin 626.

BAKAN KOCA: BİRBİRİMİZİ KORUYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım."