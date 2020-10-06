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    11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov

    2016 yılında 6 tankı imha ederek 'Azerbaycan Bayrağı' nişanesi alan Azerbaycan askeri, şu ana dek Ermenista'a ait 11 askeri aracı başarıyla imha etti. Bakanlık, Azerbaycan askerini gururla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 15:34
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 15:34
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    11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor.

    Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.

    İşgal altında olan bölgelerini başarı ile kurtaran Azerbaycan Ordusu, başarıları ile gündeme geliyor.

    AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR VERİCİ PAYLAŞIM

    Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki çatışmalarda "Azerbaycan Bayrağı" nişanesi alan Tahir Misirkhanov'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.

    11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov #1

    11 ERMENİ ARACINI İMHA ETTİ

    Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

    11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov #2

    TAKDİR EDİLDİ

    Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.

    11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov #3

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