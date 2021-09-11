11 Eylül koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 22 bin 923 yeni vaka tespit edilirken 259 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği koronavirüs verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı.

22 BİN 923 YENİ VAKA

Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 korona testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.

"VEFAT SAYILARININ AZALMASI TAM DOZ AŞI ORANININ ARTMASINA BAĞLI"

Koca paylaşımını, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." notuyla yaptı.