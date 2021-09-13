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    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 18:50
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain örgüt PKK'nın taciz ateşlerini pahalıya ödetmeye devam ediyor.

    4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde askerlerimize yönelik açılan taciz ateşine yönelik operasyonda 4 hainin daha öldürüldüğünü açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Teröre ve teröriste geçit yok!  Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1

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