Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain örgüt PKK'nın taciz ateşlerini pahalıya ödetmeye devam ediyor.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde askerlerimize yönelik açılan taciz ateşine yönelik operasyonda 4 hainin daha öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.