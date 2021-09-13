- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 18:38
- Güncelleme : 13.09.2021 - 18:50
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain örgüt PKK'nın taciz ateşlerini pahalıya ödetmeye devam ediyor.
4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde askerlerimize yönelik açılan taciz ateşine yönelik operasyonda 4 hainin daha öldürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.