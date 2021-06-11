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11 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 261 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 11.06.2021 - 19:27
- Güncelleme : 11.06.2021 - 19:38
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 261
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 561 semptomlu hasta belirlendi.
69 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 217 kişi sağlığına kavuşurken, 69 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 593 oldu.