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11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

11 HDP'li için hazırlanan fezlekeler Meclis'te

10 HDP'li ve 1 Bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.