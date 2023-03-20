11 ilde deprem soruşturması: Tutuklu sayısı 298'e yükseldi 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından hasar gören ve imara aykırı olduğu tespit edilen binalara ilişkin soruşturmada 104 müteahhit tutuklandı.

Bugün asrın felaketinde 43'üncü gün...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler, derin yaralar açtı.

11 ilde hissedilmesiyle 50 bini aşkın can kaybına neden olan afetin ardından devletin tüm imkanları, kurumları ve bakanları deprem bölgesine seferber edildi.

1 ayı aşkın süredir bölgede çalışmalar devam ederken, depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılandı.

Afet konutları için düğmeye basıldı

Geçici barınma alanları kurulurken, afet konutları için de harekete geçildi ve ilk kazmalar vuruldu.

Yaşanan diğer doğal afetlerde olduğu gibi konutların 1 yılda hak sahiplerine teslim edilmesi yönünde sözler verildi.

Bu süreçte vatandaşlara kira ve eşya desteği de verilmeye başlandı.

İhmalkarlıklar ortaya çıktı

Öte yandan yetkililer, bölgede yıkılan ve ağır hasar alan binalara yönelik incelemeler başlattı.

Yapılan incelemelerde ihmalkarlıklar gözler önüne serildi. İlk bulgularda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.

11 ilde soruşturma başlatıldı

Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için 11 ilde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda sorumlulukları olan kişiler belirlendi.

Olaya ilişkin kimi sorumlular kaçmaya çalışırken yakalandı, kimileri ise saklandıkları binalarda yakayı ele verdi.

298 sorumlu tutukandı

Son olarak yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısının 298'e ulaştığı açıklandı.

Tutuklananların 104'ünün müteahhit, 161'inin yapı sorumlusu, 15'inin yapı sahibi ve 18'inin ise binada değişiklik yapan kişiler olduğu belirtildi.