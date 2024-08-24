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Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla kararlı mücadelesi sürüyor.

Eskişehir merkezli düzenlenen geniş çaplı operasyonlar, 11 farklı ilde gerçekleştirildi.

İnternet üzerinden uyuşturucu ticareti yapan ve ödemelerini kripto para ile aldığı belirlenen 103 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerden 100'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

103 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı - Bunlardan 100 ’ü tutuklandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

OPERASYONUN DETAYLARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde;

- 150 ekip,

- 500 personel,

- 11 narkotik dedektör köpeği ve

- Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese “NARKOÇELİK-34” operasyonları düzenlendi.



- NARKOÇELİK-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.