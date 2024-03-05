11 ilde narkotik operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 27 zehir taciri yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde uyuşturucu madde imalatçısı ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen Narkoçelik-4 operasyonlarında çok sayıda maddenin ele geçirildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Zehir tacirlerile mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.

"23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi"

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-4” operasyonlarında:

1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi! 27 zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı."

"Operasyonlarımız artarak devam edecek

Paylaşımın devamında şu bilgiler yer aldı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde “NARKOÇELİK-4” Operasyonları düzenlendi.

İl il operasyonun ayrıntıları

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM faaliyeti sonucu tespit edilen uyuşturucu imalathanesinde yapılan operasyonda;

750 lt (682 kg) sıvı olmak üzere toplam 835 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir imalatçısı yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 342 kg esrar ele geçirildi. 9 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kg kubar esrar, 3.5 kg skunk, 1030 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 260 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1226 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;1510 adet sentetik ecza geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1590 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kg esrar, Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1007 adet uyuşturucu hap, Muhtelif miktarda kokain ve esrar ele geçirildi. 4 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 58 kg esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg sentetik bonzai ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle."