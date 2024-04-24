11 ilde Sibergöz-34 Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 47 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ülke çapında siber operasyonlar kesintisiz devam ediyor.

Ekipler, dolandırıcılık yapanlara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

"47 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı



Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek

Tespit edilen suçlar