11 Kasım Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 86 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu yine sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapılan testler sonucu 2 bin 693 yeni hasta tespit edildi.

Tedavi altındaki 2112 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken 86 kişi de hayatını kaybetti.

"VİRÜSÜ ANCAK BİRLİKTE YENEBİLİRİZ"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir. Sağlık çalışanlarımız hastane yükümüzü yönetilebilir seviyede tutmak için var gücüyle çalışıyor. Virüsü ancak birlikte yenebiliriz." notuyla yaptı.