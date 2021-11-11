11 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 898 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 898

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıkarken, 197 kişi ise hayatını kaybetti.

"AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ."



TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 757 bin 564, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 472 bin 726, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 546 bin 753 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 29 bin 902.