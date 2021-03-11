11 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi, 63 hasta ise salgına yenik düştü.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 146 bin 386 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 14 BİN 46 VAKA

Yapılan testler sonucu 14 bin 46 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

63 HASTA SALGINA YENİLDİ

63 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 29 bin 290'a yükseldi.

Hastanede tedavi gören 9 bin 231 kişi ise sağlığına kavuştu.