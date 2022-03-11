11 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 401 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 123 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 25 BİN 401

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 365 koronavirüs testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,22

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 222 bin 195'e yükseldi.