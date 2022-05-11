Petrol
104.94
2.42%
Euro
16.20
0.74%
Dolar
15.31
0.45%
Altın
910.90
0.94%
Borsa
2478
-0.47%
Bitcoin
487.812
-1.44%
BTXN Coin
13.54
-6.23%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    11 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 11 Mayıs Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    11 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    11 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

    Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı.

    Dolar/TL, sabah saatleri itibariyle bu yıl içinde gördüğü en yüksek seviyeye yükselerek 15,22'den işlem gördü. Dolar şu saatlerde de yükselişini sürdürüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklama
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den ortak açıklama

    Moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis
    3. Sayfa

    Moto kuryenin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis

    Görüş Bildir