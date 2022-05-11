11 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

11 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 11 Mayıs Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 11 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

11 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı.

Dolar/TL, sabah saatleri itibariyle bu yıl içinde gördüğü en yüksek seviyeye yükselerek 15,22'den işlem gördü. Dolar şu saatlerde de yükselişini sürdürüyor.