11 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 14 BİN 497

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise bin 582 semptomlu hasta belirlendi.

278 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 22 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 278 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 589 oldu.