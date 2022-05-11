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    11 Mayıs Türkiye'nin korona tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 362 korona testi yapıldı, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.
    • 11.05.2022 - 21:19
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    11 Mayıs Türkiye'nin korona tablosu

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede son verileri güncel tablo ile paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 129 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

    147 milyon 592 bin 145 doz aşı yapıldı

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    11 Mayıs Türkiye nin korona tablosu #1


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