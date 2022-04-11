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- 11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 11.04.2022 - 09:45
Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Bugün gram altın 918 liradan işlem görürken çeyrek ise 1472 lira oldu. Peki 11 Nisan 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
11 Nisan altın fiyatları
GRAM ALTIN
ALIŞ: 918,46
SATIŞ: 923,71
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.472,96
SATIŞ:1.505,53
SPOT ALTIN
ALIŞ: 920,60
SATIŞ: 920,81
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.942,89
SATIŞ: 1.943,33
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 5.891,84
SATIŞ: 6.003,70
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.936,85
SATIŞ: 3.011,07
ZİYENT ALTIN
ALIŞ: 5.891,84
SATIŞ: 6.003,70
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.086,36
SATIŞ: 6.236,76
14 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 504,34
SATIŞ: 605,41
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 833,80
SATIŞ: 862,02