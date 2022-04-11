11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 11 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Bugün gram altın 918 liradan işlem görürken çeyrek ise 1472 lira oldu. Peki 11 Nisan 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

11 Nisan altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 918,46

SATIŞ: 923,71

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.472,96

SATIŞ:1.505,53

SPOT ALTIN

ALIŞ: 920,60

SATIŞ: 920,81

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.942,89

SATIŞ: 1.943,33

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 5.891,84

SATIŞ: 6.003,70

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.936,85

SATIŞ: 3.011,07

ZİYENT ALTIN

ALIŞ: 5.891,84

SATIŞ: 6.003,70

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.086,36

SATIŞ: 6.236,76

14 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 504,34

SATIŞ: 605,41

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 833,80

SATIŞ: 862,02