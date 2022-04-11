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    11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 11 Nisan Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:45
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    11 Nisan Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 918 liradan işlem görürken çeyrek ise 1472 lira oldu. Peki 11 Nisan 2022 Pazar altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    11 Nisan altın fiyatları

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 918,46

    SATIŞ: 923,71

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.472,96

    SATIŞ:1.505,53

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 920,60

    SATIŞ: 920,81

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.942,89

    SATIŞ: 1.943,33

    CUMHURİYET ALTIN

    ALIŞ: 5.891,84

    SATIŞ: 6.003,70

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.936,85

    SATIŞ: 3.011,07

    ZİYENT ALTIN

    ALIŞ: 5.891,84

    SATIŞ: 6.003,70

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.086,36

    SATIŞ: 6.236,76

    14 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 504,34

    SATIŞ: 605,41

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 833,80

    SATIŞ: 862,02


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