11 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

11 Nisan Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 11 Nisan Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 11 Nisan Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

11 Nisan dolar ve euro ne kadar?

Geçtiğimiz haftayı 14,75'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya sınırlı düşüşle 14,74 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 16,05 TL’de yer alıyor. Euro/dolar paritesi ise 1,0886'dan alıcı buluyor. Dolar endeksi de 99,8'de bulunuyor.

Piyasalar haftaya yurt içinden ve İngiltere'den gelecek yoğun veri akışıyla başlayacaklar. Türkiye'de ödemeler dengesi ve işgücü rakamları önce çıkarken, İngiltere'de sanayi üretimi, GSYH ve dış ticaret öncelikle takip edilecek.