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    11 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    11 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 50 bin 678 kişi koronavirüse yakalandı, 237 kişi de hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.04.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 19:31
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 50 BİN 678

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 548 semptomlu hasta belirlendi.

    237 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 30 bin 194 kişi sağlığına kavuşurken, 237 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 939 oldu.

    PAZARTESİ GÜNÜ BİLİM KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

    Son dönemde günlük koronavirüs tablosundaki rakamlar hızla yükselişe geçmesinin ardından pazartesi günü  Bilim Kurulu toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini salı günü yapılması planlanan kabine toplantısında masaya getirecek.

    11 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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