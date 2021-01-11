11 Ocak bayrak töreni saat kaçta? Öğrenciler okula mı gidecek? Bayrak töreni okulda mı, evde mi?

11 Ocak bayrak töreni saat kaçta? Öğrenciler okula mı gidecek? Bayrak töreni okulda mı, evde mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Ocak günü okullarda bayrak töreni yapılacak. Bütün okulların bahçesinde yapılacak olan bayrak töreninde İstiklal Marşı da okunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi okullarda bayrak töreni yapılacak.

Törenle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada çocukları salgın nedeniyle bir süredir yan yana İstiklal Marşı okuyamadıkları ifade edildi.

Peki öğrenciler okullarda bayrak törenine katılacak mı? 11 Ocak okullarda bayrak töreni saat kaçta olacak? Okullarda bayrak töreni neden yapılacak?

11 OCAK BAYRAK TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da okullarda bayrak töreni yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; “Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı’mızı 7’den 77’ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı’mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00’da İstiklal Marşı’mız yayımlanacak.”





BAYRAK TÖRENİ EVDE Mİ, OKULDA MI?

Tüm Türkiye’ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00’da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

Bakan Selçuk da yarın mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız İstiklal Marşı'mızı aylardır okullarda değil, EBA TV de okuyorlar. Oysa biz her pazartesi ve cuma “tek nefes” olurduk. Lütfen, yine devam edelim, yarın okullarımızda saat 10.00'da bayrak törenimiz var. Bize pencerelerinizden, evlerinizden katılır mısınız?"