11 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi.

Güncel koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, yapılan testler sonucu 10 bin 220 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 301 oldu.

174 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 174 kişi de virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

"TEDBİR EN BÜYÜK SİLAHIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız."