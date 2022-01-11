11 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Koronavirüs salgınında bugün 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıkarkeni 137 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 74 BİN 266

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıkarken, 137 kişi ise hayatını kaybetti.

"VAKA SAYILARINDA BELİRGİN BİR ARTIŞ VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. DURUM BİZİ YANILTMASIN."