11 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 95 BİN 65

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 korona testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

"TURKOVAC'I BEKLEYENLER ZAMAN KAYBETMESİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." notuyla paylaştı.