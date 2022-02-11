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    11 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.02.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 19:28
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    11 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

    Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 95 BİN 65

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 458 bin 142 korona testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

    "TURKOVAC'I BEKLEYENLER ZAMAN KAYBETMESİN"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." notuyla paylaştı.

    11 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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